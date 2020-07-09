Шамиль Газизов: «Если немного поменять состав «Спартака», появятся огромные шансы на борьбу за чемпионство»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что красно-белым реально побороться за чемпионство в следующем сезоне.

— Максимальная спортивная цель, которую вы перед собой ставите у красно-белых? Золото РПЛ, выход из группы в Лиге чемпионов, что-то еще?

— Если ты работаешь в «Спартаке», то у тебя может быть только одна цель — первое место. Все остальное отходит на второй план. Не собираюсь сейчас заниматься шапкозакидательством, однако прекрасно отдаю себе отчет в том, в какой клуб, с какими большими традициями я пришел.

— Нынешний состав красно-белых, на ваш взгляд, способен бороться за золото?

— В моем понимании если внести совсем небольшие изменения, то появится огромный шанс.

— Огромный?

— Я прихожу для того, чтобы выполнить именно эту задачу. Знаю, что у меня будет много помощников. В «Спартаке» очень грамотно выстроена работа.

— Вы говорите про совсем небольшие изменения в составе. Значит, усиление станет точечным?

— В некоторых матчах «Спартак» играл очень хорошо. Просто это пока еще молодая команда, которой свойственны некоторые спады. Это естественно. Моя задача — создать баланс, добиться стабильности во всем — в результатах и экономике.

— Значит, глобальных изменений в коллективе ждать не стоит?

— Нет, конечно! Повторяю — надо все сбалансировать. Это и имеет в виду Леонид Арнольдович. Каких-то огромных покупок и серьезной распродажи точно не будет. (Виталий Айрапетов)