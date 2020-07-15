Шалимов никак не может обыграть «Спартак»
15 июля 2020, 21:10
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в шестой раз встретился со «Спартаком», в составе которого начинал игровую карьеру. 51-летний специалист пока не может победить красно-белых. На его счету две ничью (во главе «Уралана» и «Краснодара») и четыре неудачи. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Игоря Шалимова против «Спартака»:
|
Дата
|
Клуб Шалимова
|
Город
|
Счет
|
19.04.2003
|
Уралан
|
Элиста
|
1:2
|
29.09.2003
|
Уралан
|
Москва
|
1:1
|
05.03.2017
|
Краснодар
|
Краснодар
|
2:2
|
31.07.2017
|
Москва
|
Москва
|
0:2
|
18.11.2017
|
Краснодар
|
Краснодар
|
1:4
|
15.07.2020
|
Ахмат
|
Москва
|
0:3
Итого: +0=2-4, мячи 5-14.
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