РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шалимов никак не может обыграть «Спартак»

15 июля 2020, 21:10
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в шестой раз встретился со «Спартаком», в составе которого начинал игровую карьеру. 51-летний специалист пока не может победить красно-белых. На его счету две ничью (во главе «Уралана» и «Краснодара») и четыре неудачи. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Игоря Шалимова против «Спартака»:

Дата

Клуб Шалимова

Город

Счет

19.04.2003

Уралан

Элиста

1:2

29.09.2003

Уралан

Москва

1:1

05.03.2017

Краснодар

Краснодар

2:2

31.07.2017

Москва

Москва

0:2

18.11.2017

Краснодар

Краснодар

1:4

15.07.2020

Ахмат

Москва

0:3

Итого: +0=2-4, мячи 5-14.

Спартак — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 28569
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир