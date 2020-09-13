Сергей Юран: «Дерби с ЦСКА даст понять, насколько «Спартак» готов биться за золото»

?Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран считает, что матч 7-го тура чемпионата России с ЦСКА? станет для красно-белых проверкой. Сейчас команда Доменико Тедеско лидирует в турнирной таблице.

— «Спартак» пока сыграл только с «Локомотивом», если брать клубы, которые ставят перед собой максимальные задачи, — цитируют «Известия» Юрана. — Остальных, при всем к ним уважении, «Спартак» должен был обыгрывать. И то, с этими клубами команда не добрала очков, если исходить из того, что красно-белые хотят бороться за чемпионство. Поэтому дерби с ЦСКА информативно даст понять, насколько «Спартак» готов биться за золото.