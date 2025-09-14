Агент Тюкавина о целях нападающего: «Главная задача — помочь «Динамо» подняться вверх»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» рассказал о целях форварда в этом сезоне.

«Костя никогда не скрывал, что он — командный игрок. Он говорил, что все эти призы лучшему игроку обменял бы на чемпионство «Динамо». Главная задача — помочь клубу подняться вверх. Чем больше он будет забивать, тем больше будет набирать очков команда», — сказал Сафонов «СЭ».

13 сентября в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) Тюкавин впервые сыграл после разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта.

После 8 матчей «Динамо» с 9 очками занимает восьмое место в РПЛ.