Сергей Семак: «Я против расширения лиги»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Оренбургом» (4:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России прокомментировал предложение главного тренера гостей Константина Парамонова расширить премьер-лигу. После этого поражения «Оренбург» занял последнее место и вылетел в ФНЛ.

— Тренер «Оренбурга» предложил расширить лигу. Какая позиция у вас по поводу чемпионата?

— Не поддерживаю предложение расширить лигу. Нам нужно будет завершать следующий сезон до 15 мая. Некуда будет дополнительные матчи встраивать. Вот если бы у нас был полноценный сезон без влияния коронавируса и Евро, то, возможно, было бы такое. Но сейчас я не представляю, где найти даты. По чемпионату мое мнение не изменилось — прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было разобраться с медрегламентом, чтобы для всех были равные условия. На мой взгляд, неправильно когда регионы решают, кого изолировать, а кого нет. Должны были появиться единые правила, нужно было договариваться с Роспотребнадзором. Надо было понять, кто в группе риска, кто контактное лицо. Это лежало на поверхности. Медицинский протокол несправедлив. (Гоша Чернов)