Сергей Семак: «В интересах команды Дуглас Сантос готов заменить Ракицкого»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность команды к матчу 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала».

— Я не считаю «Урал» удобным соперником. Это хорошая команда, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Для нас каждый матч очень сложен. Будем играть, чтобы добиться победы. Футбол тем и интересен, что результат может оказаться любым.

Дугласу Сантосу, конечно, менее комфортно в центре, чем на левом краю обороны. Но команде нужно, чтобы он сыграл там, так как Ракицкий не готов выйти на поле. В интересах команды Дуглас готов заменить его.