Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова. Встреча пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

24-летний Шомуродов является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ с 10 голами после 12 туров.

— «Ростов» очень здорово играет в быстрых атаках, — отметил Семак. — Много исполнителей, которые могут отдать длинную передачу, нанести дальний удар. То количество очков, которые они набрали, абсолютно справедливо.

Шомуродов действует блестяще. Это касается работы на команду, действий, которые направлены на сбалансированность игры. Это открытие чемпионата, все прекрасно видели, что это хороший игрок. Та результативность, которую он сейчас показывает, радует многих болельщиков. (Дмитрий Зимин)

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