Сергей Семак: «Сейчас непростое время и для «Зенита», и для «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Встреча пройдет 8 ноября в Петербурге.

— Сейчас время непростое — это касается и нас, и «Краснодара», — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Период пандемии, травмы, график, который так же не позволяет «Краснодару» использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача — разобраться, кто лучше восстановился, кто здоров, кто готов, тот и будет играть. «Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.

— Как можно объяснить десятое место в таблице, которое «быки» занимают в настоящий момент?

— Как раз этим и можно объяснить. Проблемами нового лимита — когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды.

— После воскресной игры наступит пауза на сборные. Влияет ли это на подготовку и будущую установку на матч?

— Что касается сборной, те игроки, которые задействованы и в своих клубах, и в национальной команде, на них ложится огромная нагрузка. В сборной три выездных матча, потом у нас четыре игры на выезде подряд. График очень серьезный, и, естественно, нужно очень внимательно подходить к восстановлению. Что мы и будем делать. А с теми игроками, которые останутся, будем в привычном режиме работать и готовиться к матчам.

— «Краснодар» тоже играл в Лиге чемпионов, но на выезде. Для него это осложняет ситуацию перед игрой с «Зенитом»?

— Я не думаю, что сильно осложняет. Три дня — это достаточный срок для того, чтобы восстановиться. Через два на третий сложнее, через три на четвертый, в принципе, нормально. И мы в таком же графике играем. Каждый год происходит примерно то же самое — есть домашние матчи, есть выездные, есть график, в котором приходится играть. Ничего не меняется из года в год.