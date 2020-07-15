Сергей Семак: «Очень рад, что Азмун отдал пас Дзюбе в такой ситуации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча с «Оренбургом» (4:1) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России. Он доволен тем, что Сердар Азмун сделал голевую передачу Артему Дзюбе. Футболисты занимаеют два первых места в таблице бомбардиров.

«Мы выходили, чтобы играть и побеждать, а первый тайм провели так, как нас абсолютно не устраивало, — сказал Семак в эфире канала «Матч премьер». — Во втором были и моменты, и голы. Кончено тяжело психологически, когда ты уже решил задачу. Будем работать над этим. Во втором тайме было гораздо лучше. Бомбардирская гонка между Дзюбой и Азмуном? Это приятно, но это сопутствует результатам команды. Очень рад, что Сердар в такой ситуации отдал пас (на Дзюбу — Прим. «СЭ»), это говорит о многом. Шатов провел 200-й матч за «Зенит», с чем его и поздравляем. Сделали себе и ему подарок».