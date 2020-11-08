Сергей Семак: «Дзюба сделал все зависящее от себя для победы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Артем Дзюба пошел бить пенальти в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

— Почему пенальти бил Дзюба? Не думали ли вы, что лучше в этой ситуации ему не исполнять удар?

— Он штатный пенальтист. Выход на поле должен был добавить положительных эмоций, отрицательных хватает. Любой незабитый пенальти может повлиять, тем более давление было непростым. Сегодня он сделал все зависящее от себя. (Гоша Чернов)