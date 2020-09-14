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Семак объяснил отсутствие Ракицкого в составе «Зенита»

18:25
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». В защите команды не выйдет Ярослав Ракицкий — по словам специалиста, вопрос его участия решался в последний момент.

— Мы до последнего думали, ставить Ракицкого или нет, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — Он тренировался с командой. Особых проблем не было, но мы перестраховались. Решили прислушаться к его ощущениям и оставить его в запасе.

— Мостовой и Барриос выходят вместе. Какая позиция будет у Мостового?

— Мне сложно даже ответить. Барриос — игрок центра поля, Мостовой — игрок атаки. Они и раньше могли выйти, никаких новшеств, Мостовой будет играть на привычной позиции.

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