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Сергей Подпалый: «Арсенал» перегорел в первом тайме"

23:03
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Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый поделился впечатлениями от матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Вроде бы играли неплохо первый тайм. Ну вот этот отрезок опять, где-то у нас получается, — сказал Подпалый в эфире «Матч премьер». — Не первый раз отрезками команда проваливается. Если бы играли, как второй тайм, то и счет был бы другой.

Немножко успокоили ребят в перерыве, просто поговорили спокойно. Было видно, что они немножко перегорели в первом тайме. Я думаю, что сказалось все-таки то, что вышло много молодых ребят. В перерыве нормально объяснили, что и как, и во втором сыграли совершенно по-другому заиграли.

Зенит — Арсенал Т

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