Сергей Подпалый: «Арсенал» перегорел в первом тайме"

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый поделился впечатлениями от матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Вроде бы играли неплохо первый тайм. Ну вот этот отрезок опять, где-то у нас получается, — сказал Подпалый в эфире «Матч премьер». — Не первый раз отрезками команда проваливается. Если бы играли, как второй тайм, то и счет был бы другой.

Немножко успокоили ребят в перерыве, просто поговорили спокойно. Было видно, что они немножко перегорели в первом тайме. Я думаю, что сказалось все-таки то, что вышло много молодых ребят. В перерыве нормально объяснили, что и как, и во втором сыграли совершенно по-другому заиграли.