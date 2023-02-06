Паршивлюк рассказал, почему не смог попасть на матчи ЧМ-2022: «Мне почему-то не одобрили катарский Fan ID»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как находился в часе лета от ЧМ-2022 и благодаря бывшему и нынешнему партнеру по «Динамо» имел билеты на матчи, но не смог на них попасть.

— С какими ощущениями вы смотрели на Варелу, Шиманьски, Нгамале во время ЧМ-2022? Переживали ли за них персонально и много ли вообще матчей видели?

— Пока не уехал в отпуск, смотрел вообще все матчи. И самые главные тоже посмотрел. С ребятами общались, они мне даже билеты сделали на игры Польша — Аргентина и Камерун — Бразилия. Но, к сожалению, не получилось полететь, потому что мне почему-то не одобрили карту Hayya — катарский Fan ID. Должны были полететь с сыном, которому семь лет, занимается футболом, хотя смотреть его не любит. Ему одобрение пришло, но через два дня после игры, мне же не пришло вообще. А я был в Дубае, всего час лету. А за то, что Себа и Муми сделали мне билеты, огромное им спасибо!

— А на ЧМ-2018 ходили?

— Я тогда играл в «Ростове» и ходил там на матч Бразилия — Швейцария. А папе сделал билеты на финал.

— По нынешнему чемпионату мира кого-то из игроков своего амплуа можете выделить?

— Очень понравился Хакими. Марокканец ехал туда уже сложившейся звездой, и от него ждали хорошей игры. Не могу сказать, что выстрелил кто-то из тех, про кого ничего не было известно.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 18 ноября по 20 декабря 2022 года. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в финале переигравшая Францию (3:3, пенальти — 4:2).

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