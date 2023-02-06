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Паршивлюк рассказал, почему не смог попасть на матчи ЧМ-2022: «Мне почему-то не одобрили катарский Fan ID»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Паршивлюк — Себастьян Шиманьски.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как находился в часе лета от ЧМ-2022 и благодаря бывшему и нынешнему партнеру по «Динамо» имел билеты на матчи, но не смог на них попасть.

— С какими ощущениями вы смотрели на Варелу, Шиманьски, Нгамале во время ЧМ-2022? Переживали ли за них персонально и много ли вообще матчей видели?

— Пока не уехал в отпуск, смотрел вообще все матчи. И самые главные тоже посмотрел. С ребятами общались, они мне даже билеты сделали на игры Польша — Аргентина и Камерун — Бразилия. Но, к сожалению, не получилось полететь, потому что мне почему-то не одобрили карту Hayya — катарский Fan ID. Должны были полететь с сыном, которому семь лет, занимается футболом, хотя смотреть его не любит. Ему одобрение пришло, но через два дня после игры, мне же не пришло вообще. А я был в Дубае, всего час лету. А за то, что Себа и Муми сделали мне билеты, огромное им спасибо!

— А на ЧМ-2018 ходили?

— Я тогда играл в «Ростове» и ходил там на матч Бразилия — Швейцария. А папе сделал билеты на финал.

— По нынешнему чемпионату мира кого-то из игроков своего амплуа можете выделить?

— Очень понравился Хакими. Марокканец ехал туда уже сложившейся звездой, и от него ждали хорошей игры. Не могу сказать, что выстрелил кто-то из тех, про кого ничего не было известно.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 18 ноября по 20 декабря 2022 года. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в финале переигравшая Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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