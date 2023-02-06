Паршивлюк рассказал, почему не смог попасть на матчи ЧМ-2022: «Мне почему-то не одобрили катарский Fan ID»
Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как находился в часе лета от ЧМ-2022 и благодаря бывшему и нынешнему партнеру по «Динамо» имел билеты на матчи, но не смог на них попасть.
— С какими ощущениями вы смотрели на Варелу, Шиманьски, Нгамале во время ЧМ-2022? Переживали ли за них персонально и много ли вообще матчей видели?
— Пока не уехал в отпуск, смотрел вообще все матчи. И самые главные тоже посмотрел. С ребятами общались, они мне даже билеты сделали на игры Польша — Аргентина и Камерун — Бразилия. Но, к сожалению, не получилось полететь, потому что мне почему-то не одобрили карту Hayya — катарский Fan ID. Должны были полететь с сыном, которому семь лет, занимается футболом, хотя смотреть его не любит. Ему одобрение пришло, но через два дня после игры, мне же не пришло вообще. А я был в Дубае, всего час лету. А за то, что Себа и Муми сделали мне билеты, огромное им спасибо!
— А на ЧМ-2018 ходили?
— Я тогда играл в «Ростове» и ходил там на матч Бразилия — Швейцария. А папе сделал билеты на финал.
— По нынешнему чемпионату мира кого-то из игроков своего амплуа можете выделить?
— Очень понравился Хакими. Марокканец ехал туда уже сложившейся звездой, и от него ждали хорошей игры. Не могу сказать, что выстрелил кто-то из тех, про кого ничего не было известно.
ЧМ-2022 проходил в Катаре с 18 ноября по 20 декабря 2022 года. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в финале переигравшая Францию (3:3, пенальти — 4:2).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2