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«Варела перед отъездом приехал на командный ужин. Обнялись, пожелали друг другу удачи». Паршивлюк — об отъезде уругвайца из «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Паршивлюк (слева) и Гильермо Варела (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал, как в команде восприняли уход группы иностранных футболистов.

— Игроки все уехали из «Динамо» достойно. Ни с одним из них не было никаких разногласий.

— А как же Варела?

— Тоже. У нас был командный ужин, и он туда приехал со всеми попрощаться.

— Это было уже после той игры, на которую уругваец не вышел?

— Да. Мы даже не ожидали, что он приедет. Но два года вместе играли, и он не мог просто так уехать. Обнялись, пожелали друг друга удачи. Списываемся в социальных сетях. А с остальными, кто уехал, и созваниваемся.

— Он сказал, почему в том матче отказался выходить на поле?

— Сказал, но это останется между нами.

С 2020 года уругваец выступал за «Динамо». За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Полное интервью с Сергеем Паршивлюком читайте на сайте «СЭ»

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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