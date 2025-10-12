Функционер Новиков: «Динамо» проявило неуважение к Личке»

Футбольный функционер Сергей Новиков, ранее представлявший интерес тренера Марцела Лички, в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Динамо» необоснованно уволило чешского специалиста.

— Какие сейчас у вас отношения с Марцелом Личкой, интересы которого вы когда-то представляли?

— После того, как он возглавил московское «Динамо», исключительно дружеские. С Марцелом мы сейчас уже не сотрудничаем. Личка — настоящий тренер, который не лезет ни в какие коммерческие дела, трансферы и так далее. Он всецело поглощен футболом, тренировочным процессом. Профессионал до мозга костей.

— Правда, что после «Динамо» у него было конкретное предложение от ЦСКА?

— Про конкретное предложение от армейцев не знаю. Не уверен. Скорее речь шла об интересе.

— А кто же его тогда звал из клубов РПЛ?

— Было предложение от «Пари НН». Это я знаю точно.

— У Лички осталась обида на «Динамо»?

— Марцел — не тот человек, который долго держит на кого-то обиду, зло. Он открыт к новым вызовам. Но с моей точки зрения, то, что сделало тогда руководство «Динамо»... в корне неправильно. Большой знак неуважения к специалисту, который дал лучший результат за последние 10 лет. Некрасиво. Команда до последнего тура боролась за золото. Была близка к титулу, но...

Во втором сезоне Личка опять мог попасть в медали, но ему почему-то не дали доработать. Уволили за три тура до финиша. Почему? Кому-то его футбол нравится, кому-то нет. Но был результат! Личка работу точно не провалил. Напротив, он ее выполнил на пять с плюсом.

— Но к нему были вопросы скорее уже по второму сезону.

— Но ведь он мог залезть в тройку. Разве нет?