Функционер Новиков: «Динамо» проявило неуважение к Личке»
Футбольный функционер Сергей Новиков, ранее представлявший интерес тренера Марцела Лички, в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Динамо» необоснованно уволило чешского специалиста.
— Какие сейчас у вас отношения с Марцелом Личкой, интересы которого вы когда-то представляли?
— После того, как он возглавил московское «Динамо», исключительно дружеские. С Марцелом мы сейчас уже не сотрудничаем. Личка — настоящий тренер, который не лезет ни в какие коммерческие дела, трансферы и так далее. Он всецело поглощен футболом, тренировочным процессом. Профессионал до мозга костей.
— Правда, что после «Динамо» у него было конкретное предложение от ЦСКА?
— Про конкретное предложение от армейцев не знаю. Не уверен. Скорее речь шла об интересе.
— А кто же его тогда звал из клубов РПЛ?
— Было предложение от «Пари НН». Это я знаю точно.
— У Лички осталась обида на «Динамо»?
— Марцел — не тот человек, который долго держит на кого-то обиду, зло. Он открыт к новым вызовам. Но с моей точки зрения, то, что сделало тогда руководство «Динамо»... в корне неправильно. Большой знак неуважения к специалисту, который дал лучший результат за последние 10 лет. Некрасиво. Команда до последнего тура боролась за золото. Была близка к титулу, но...
Во втором сезоне Личка опять мог попасть в медали, но ему почему-то не дали доработать. Уволили за три тура до финиша. Почему? Кому-то его футбол нравится, кому-то нет. Но был результат! Личка работу точно не провалил. Напротив, он ее выполнил на пять с плюсом.
— Но к нему были вопросы скорее уже по второму сезону.
— Но ведь он мог залезть в тройку. Разве нет?
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0