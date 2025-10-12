В Сербии высказались о возможном назначении Стойковича в российский клуб

Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении экс-тренера сборной Драгана Стойковича в РПЛ.

«В принципе если тот кто без работы, может получить деньги, почему нет. Он работал в Китае, Японии. Почему бы и нет. Знает сербских футболистов в России? Считаю, что это не имеет значения. Хорошие деньги, условия, клуб — здорово. Иногда с соотечественниками бывает труднее: футболисты могут посчитать, что на них посмотрят сквозь пальцы. Легче быть ко всем одинаковым», — сказал Цветкович «СЭ».

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович после поражения от Албании (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 объявил об уходе со своего поста.

Стойкович работал со сборной Сербии с 2021 года. Сербская команда потерпела второе поражение подряд (в сентябре проиграли 0:5 Англии).