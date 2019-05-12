Сердар Азмун – Браниславу Ивановичу: "Можно я покушаю? Колхоз"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) в раздевалке питерской команды отметил важность завоеванного титула в РПЛ по итогам сезона-2018/19. 24-летний иранский футболист также перекинулся шуточными репликами со своим одноклубником.

– Это мое первое чемпионство. Очень хотел завоевать его в России. Когда я переходил в "Зенит", конечно, я думал о чемпионстве, – сказал Азмун в эфире телеканала "Матч Премьер".

Затем форварда позвал партнер по команде, защитник Бранислав Иванович. Азмун ответил ему на русском языке: "Можно я покушаю? Колхоз!"

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