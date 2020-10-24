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Семшов вошел в тренерский штаб «Химок»

18:04
Игорь Семшов. Фото ФК «Химки».
Игорь Семшов. Фото ФК «Химки».
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Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Игорь Семшов вошел в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Ранее 42-летний Семшов работал с Черевченко в тульском «Арсенале».

Также тренерский штаб красно-черных пополнил Алексей Ботвиньев, который будет работать с вратарями.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/v-trenerskiy-shtab-khimok-voshyel-igor-semshov/

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