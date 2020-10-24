Семшов вошел в тренерский штаб «Химок»
Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Игорь Семшов вошел в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
Ранее 42-летний Семшов работал с Черевченко в тульском «Арсенале».
Также тренерский штаб красно-черных пополнил Алексей Ботвиньев, который будет работать с вратарями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/oktyabr/v-trenerskiy-shtab-khimok-voshyel-igor-semshov/