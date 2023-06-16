Семшов: «Не исключаю, что «Ростову» будет по силам взять медали чемпионата»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что «Ростов» может побороться за медали РПЛ в следующем сезоне.

«Уверен, что Карпин сможет принести «Ростову» успех, — приводит слова Семшова metaratings.ru. — Если в команде сохранится костяк, в следующем сезоне ребята определенно смогут создать конкуренцию и побороться за пятерку. Не исключаю, что «Ростову» будет по силам взять медали чемпионата».

По итогу сезона-2022/23 «Ростов» под руководством главного тренера Валерия Карпина занял четвертое место в турнирной таблице с 53 очками.