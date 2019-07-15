Семин уверен, что братья Миранчуки смогут заиграть в Европе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что полузащитники Антон и Алексей Миранчуки поступили правильно, оставшись в московской команде. 72-летний российский специалист уверен, что игрокам по силам заиграть в любом европейском клубе.

– Как удалось убедить братьев Миранчуков остаться в "Локо"? Они разумные ребята. Мы много разговаривали на эту тему. Плюс правильное решение приняли их агенты.

– Говорят, после выигрыша Суперкубка Алексей Миранчук сказал, что собирается и дальше играть в "Локомотиве" под руководством Юрия Семина.

– Приятно слышать. Вот вам и оценка моей роли в этой истории.

– Сегодня Алексей и Антон – ключевые игроки "Локомотива" и сборной. Если, скажем, завтра их захочет видеть у себя лондонский "Арсенал", какой будет ваша реакция?

– В данной ситуации решающим будет мнение самих игроков. Конечно, я, как и любой тренер, хочу, что бы у меня играли только лучшие футболисты. Но в данном случае последнее слово за игроками.

– Они уже вышли на тот уровень, который позволяет им не дрогнуть в Европе?

– Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. (Александр Львов)

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