РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Семин назвал Гинера лучшим менеджером в российском футболе

17:20
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего менеджера из всех, кого он встречал за время работы в футболе.

— Галицкий — уникальный человек. Он безгранично любит футбол. И каждый год учится, делает определенные выводы и поправки, — сказал Семин в интервью на Youtube-канале комментатора Нобеля Арустамяна.

«Краснодар» постоянно меняется, движется вперед. Мне очень нравится, как они работают на трансферном рынке. Практически не ошибаются. У них отличная служба скаутов. Хорошие взаимодействие между селекционерами, спортивным директором и тренером. Это очень перспективная работа.

Лучший менеджер? Мне сложно говорить, если брать всю мою карьеру. Наверное, Евгений Гинер.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир