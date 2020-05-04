Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом. Соглашение истекает 30 июня 2020 года. Также он отметил, что в таком же положении и некоторые игроки.

«Как я понимаю, на данный момент есть просьба, или пожелание скорее, от УЕФА, чтобы контракты с игроками были продлены на аналогичных условиях до фактического завершения сезона, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Но сделать это невозможно.

Если игрок или тренер соглашаются доработать до конца — договор будет продлен, если нет — он может заключать новый контракт с другой командой, но выступать за нее он не сможет.

У меня такая же ситуация. До карантина мы встречались с Александром Медведевым, недавно мне прислали бумажный вариант предложения. У меня есть некоторые вопросы — будем работать по ним дальше. Нет ничего нерешаемого».

44-летний Сергей Семак возглавил в 2018 году. Вместе с командой он стал чемпионом России.