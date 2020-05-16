Семак прокомментировал будущее Кокорина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем форварда Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за «Сочи».

— Между руководством и игроком было достигнуто соглашение об аренде Кокорина в «Сочи». У меня, как тренера, есть желание видеть его в «Зените». У него тоже есть такое желание. Саша усилит нашу команду. Последнее слово за руководством клуба, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с «Матч ТВ».

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.