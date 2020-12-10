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Семак признал, что у «Зенита» есть потери перед матчем с «Динамо»

14:34
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе заявил, что команда не в полном составе готовится к матчу 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Все ли игроки готовятся к субботнему матчу? К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем», — сказал Семак.

Встреча «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 19.00 (мск). После 17-и сыгранных матчей хозяева лидируют вместе со «Спартаком» в чемпионате России, набрав по 35 очков. «Динамо» на четвертом месте — 30 баллов.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-10-sergey-semak-nuzhno-v-kazhdom-matche-igrat-na-pobedu.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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