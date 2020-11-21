Семак — перед «Ахматом»: «Надо выжимать максимум»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 15-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ахматом» поделился своими ожиданиями.
— У нас очень тяжелый грфик, очень плотный, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Особенно для игроков, которые были в сборных. У нас их очень много. Посмотрим, как смогли восстановиться. Конечно, будет сложно играть. Но других матчей не бывает.
— Не прелетели несколько футболистов...
— К сожалению, короновирусное время вносит свои поправки в подготовку. Не было возможности подготовиться, повышенный травматизм, сборные. Поэтому уже долго мы не можем рассчитывать на многих основных футболистов. Похожие ситуации у многих клубов. Приходится сложно, но надо выжимать максимум.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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