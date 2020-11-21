Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 15-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ахматом» поделился своими ожиданиями.

— У нас очень тяжелый грфик, очень плотный, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Особенно для игроков, которые были в сборных. У нас их очень много. Посмотрим, как смогли восстановиться. Конечно, будет сложно играть. Но других матчей не бывает.

— Не прелетели несколько футболистов...

— К сожалению, короновирусное время вносит свои поправки в подготовку. Не было возможности подготовиться, повышенный травматизм, сборные. Поэтому уже долго мы не можем рассчитывать на многих основных футболистов. Похожие ситуации у многих клубов. Приходится сложно, но надо выжимать максимум.