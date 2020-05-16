Семак ожидает возвращение Мостового в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника «Сочи» Андрея Мостового, который принадлежит сине-бело-голубым.

22-летний Мостовой выступает за «Сочи» на правах аренды.

— Да, он вернется обязательно в нашу команду. Потом посмотрим, насколько он готов для того, чтобы помогать «Зениту» сейчас. Ту игру, которую он демонстрирует, она, конечно, нам нравится. Андрей молодец, он очень прибавил. Набрался опыта, получил хорошую игровую практику и здорово смотрится в «Сочи», — сказал Семак в прямом эфире Instagram с «Матч ТВ».

В сезоне-2019/20 Мостовой провел за «Сочи» 21 матч, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.