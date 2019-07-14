Семак объяснил выход Дугласа Сантоса в старте "Зенита" на матч с "Тамбовом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 1-го тура премьер-лиги против "Тамбова" заявил, что уже успел обговорить некоторые игровые моменты с новичком команды защитником Дугласом Сантосом.

- Мы смогли обговорить какие-то моменты с Дугласом, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Сутормин же присоединился позже. Будем смотреть, кто готов играть на данном этапе. Для нас не имеет значения статус соперника. Матчи складываются по-разному, все находятся в равной ситуации. Надеюсь, для нас будут сюрпризы со знаком "плюс".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр