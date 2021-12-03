Семак объяснил, почему Клаудиньо бил пенальти в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему пенальти в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» бил Клаудиньо (2:2).
Пенальти в ворота ростовчан был назначен после того, как мяч попал в руку Понтусу Альмквисту в штрафной.
— Почему пенальти бил Клаудиньо?
— Ракицкий бьет редко пенальти. Была ситуация форс-мажорная. Дзюба не забил в матче с «Мальме», Азмун — за сборную. Поэтому сегодня штатным пенальтистом был Клаудиньо.
— Вендел часто начинает предъявлять претензии судье, когда его чуть-чуть касаются. Видите ли вы в этом проблему?
— Конечно, когда судья ставит некую планку борьбы и ее придерживается, тогда игроки более-менее понимают. А когда ее нет, то нервозность присутствует у игроков и мешает заниматься своим делом — думать об игре, а не о судействе.
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