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Семак объяснил, почему Клаудиньо бил пенальти в матче с «Ростовом»

21:54
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему пенальти в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» бил Клаудиньо (2:2).

Пенальти в ворота ростовчан был назначен после того, как мяч попал в руку Понтусу Альмквисту в штрафной.

— Почему пенальти бил Клаудиньо?

— Ракицкий бьет редко пенальти. Была ситуация форс-мажорная. Дзюба не забил в матче с «Мальме», Азмун — за сборную. Поэтому сегодня штатным пенальтистом был Клаудиньо.

— Вендел часто начинает предъявлять претензии судье, когда его чуть-чуть касаются. Видите ли вы в этом проблему?

— Конечно, когда судья ставит некую планку борьбы и ее придерживается, тогда игроки более-менее понимают. А когда ее нет, то нервозность присутствует у игроков и мешает заниматься своим делом — думать об игре, а не о судействе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Гоша Чернов все материалы автора

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