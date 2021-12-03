Геннадий Орлов: «Дзюба — уже все... Лучше смотрите на Грулева»
Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:2).
«Ну и, конечно, Дзюба... Скорости нет! Ну он уже все... Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.
Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова. Я не знаю, что там думает Карпин, но по тому, как двигается динамовец, как он бежит, заряжен на борьбу, бьет — он сейчас номер один в этом амплуа. Так что лучше смотрите на Грулева.
Если «Динамо» обыграет «Уфу», отрыв «Зенита» сократится до двух очков. Какая интрига в следующем туре, какая афиша! Посмотрим. «Зениту» нужно будет показать все на что он способен. Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает. А то питерцы теряют преимущество в скорости.
Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю... Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат», — заявил Орлов.
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