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Семак — о вылете «Зенита» из еврокубков: «Результат нас не устраивает, все расстроены»

21:27
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Урала» (5:1).

— Как команда отреагировала на вылет из еврокубков? С точки зрения психологии, в каком сейчас команда состоянии?

— Проигрывать всегда неприятно, тем более крупно. Мы хотели добиться большего. Первые домашние матчи внесли некий вектор в неудачные выступления, потом наложились другие проблемы. Результат нас не устраивает, все расстроены. Для нас самым важным было выбраться из ситуации, в которую попали. Решать задачи в чемпионате России тоже непросто, но ребята молодцы, с этой задачей справились.

(Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




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