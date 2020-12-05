Семак — о вылете «Зенита» из еврокубков: «Результат нас не устраивает, все расстроены»
21:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Урала» (5:1).
— Как команда отреагировала на вылет из еврокубков? С точки зрения психологии, в каком сейчас команда состоянии?
— Проигрывать всегда неприятно, тем более крупно. Мы хотели добиться большего. Первые домашние матчи внесли некий вектор в неудачные выступления, потом наложились другие проблемы. Результат нас не устраивает, все расстроены. Для нас самым важным было выбраться из ситуации, в которую попали. Решать задачи в чемпионате России тоже непросто, но ребята молодцы, с этой задачей справились.
(Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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