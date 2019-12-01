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Семак — о кричалках в адрес Дзюбы: «Мат — это плохо. Не важно, со стороны каких болельщиков»

21:47
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Было стыдно за болельщиков «Спартака», которые кричали оскорбительные вещи Дзюбе. Вы заступаетесь за игроков?

— Не стоит делить болельщиков. Посмотрите, что происходит с трибун. Это вопрос культуры боления. С этим надо бороться. Нужно болеть цивилизованно, поддерживать команду. Если несется мат — не важно, со стороны чьих болельщиков — для меня это плохо.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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