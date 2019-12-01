Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Было стыдно за болельщиков «Спартака», которые кричали оскорбительные вещи Дзюбе. Вы заступаетесь за игроков?

— Не стоит делить болельщиков. Посмотрите, что происходит с трибун. Это вопрос культуры боления. С этим надо бороться. Нужно болеть цивилизованно, поддерживать команду. Если несется мат — не важно, со стороны чьих болельщиков — для меня это плохо.

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