Агент Бальде заявил, что игрок почти наверняка останется в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло поделился мнением о будущем игрока.

«Будущее Бальде? Думаю, он останется в «Спартаке», если не произойдет ничего экстраординарного», — цитирует агента «РБ Спорт».

Бальде в этом сезоне провел 3 матча, не отличился результативными действиями.

«Спартак» после шести туров занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 10 очков.