Агент Бальде заявил, что игрок почти наверняка останется в «Спартаке»
Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло поделился мнением о будущем игрока.
«Будущее Бальде? Думаю, он останется в «Спартаке», если не произойдет ничего экстраординарного», — цитирует агента «РБ Спорт».
Бальде в этом сезоне провел 3 матча, не отличился результативными действиями.
«Спартак» после шести туров занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 10 очков.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|13:00
|
Урал – Ахмат
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|2.09
|15:15
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|- : -
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|
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|2.09
|20:00
|
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|3.09
|13:00
|
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|- : -
|3.09
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|
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|3.09
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|
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Зенит
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|4
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Мартин Крамарич
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|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
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|1
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