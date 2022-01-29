Селихов: «Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона для «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о подготовке ко второй части сезона.

По его словам, на первом сборе упор делается на физическую подготовку.

«Первый сбор функциональный. Упор на физику, но в то же время и на технику с тактикой. Чувствую себя хорошо, — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака». - Наверное, ко мне прислушались [о появлении ассистента тренера вратарей]. Когда четыре вратаря, одного тренера не всегда хватает. Кто-то уходит на игровые упражнения, кто-то остается дорабатывать компоненты.

Не задумываюсь над тем, как должна сложиться вторая часть сезона. Делаем свое дело. Самое главное, чтобы мы сейчас хорошо подготовились к возобновлению чемпионата. Радовали болельщиков своей игрой и победами".