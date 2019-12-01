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Себастьян Дриусси: «Зенит» играет по обычному плану. Пока все получается"

20:02

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от первого тайма матча 18-го тура РПЛ против «Спартака». После 45 минут петербуржцы ведут со счетом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова.

— Наш обычный план: когда мы играем дома, стараемся играть высоко, создавать голевые моменты. Пока все получается, — сказал Дриусси в эфире «Матч премьер».

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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