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«Сделаем красиво». «Спартак» анонсировал трансфер Урунова

11:05
Остон Урунов в форме «Спартака».
Остон Урунов в форме «Спартака».
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«Спартак» в своих социальных сетях опубликовал видеоанонс нового трансфера.

Красно-белые анонсировали переход полузащитника «Уфы» Остона Урунова, который появляется на видео и садится в кресло на стадионе «Спартака» в обычной майке, после чего она становится спартаковской.

Ролик опубликован с фразой на узбекском «Делаем красиво». Точно такую же фразу перед официальным объявлением о подписании контракта в видеанонсе в красно-белой майке произнес первый новичок москвичей этим летом, форвард Александр Кокорин.

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