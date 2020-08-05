«Сделаем красиво». «Спартак» анонсировал трансфер Урунова

«Спартак» в своих социальных сетях опубликовал видеоанонс нового трансфера.

Красно-белые анонсировали переход полузащитника «Уфы» Остона Урунова, который появляется на видео и садится в кресло на стадионе «Спартака» в обычной майке, после чего она становится спартаковской.

Ролик опубликован с фразой на узбекском «Делаем красиво». Точно такую же фразу перед официальным объявлением о подписании контракта в видеанонсе в красно-белой майке произнес первый новичок москвичей этим летом, форвард Александр Кокорин.