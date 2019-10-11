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Щенников вернулся в общую группу ЦСКА

13:30
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Футболисты ЦСКА возобновили тренировки на базе в Ватутинках, сообщает официальный сайт клуба. В общую группу вернулся защитник Георгий Щенников, который завершил восстановление после перелома лодыжки.

Его коллега Хердур Магнуссон пока занимается по индивидуальной программе. С командой пока не занимаются футболисты, уехавшие в расположение сборных.

14 октября ЦСКА проведет товарищеский матч с выступающей в Олимп-ПФЛ «Коломной». Начало — в 14:00. Вход на стадион будет бесплатный.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-vozobnovili-trenirovki-posle-vykhodnykh/

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