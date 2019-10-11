Щенников вернулся в общую группу ЦСКА

Футболисты ЦСКА возобновили тренировки на базе в Ватутинках, сообщает официальный сайт клуба. В общую группу вернулся защитник Георгий Щенников, который завершил восстановление после перелома лодыжки.

Его коллега Хердур Магнуссон пока занимается по индивидуальной программе. С командой пока не занимаются футболисты, уехавшие в расположение сборных.

14 октября ЦСКА проведет товарищеский матч с выступающей в Олимп-ПФЛ «Коломной». Начало — в 14:00. Вход на стадион будет бесплатный.