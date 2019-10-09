«Счастливый день». Семак выложил семейное фото со свадьбы
11:39
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил семейное фото со своей свадьбы.
— О, счастливый день! — написал 43-летний специалист в Instagram.
Тренер вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак. Торжественная церемония прошла в Италии на озере Комо. Пара, воспитывающая семерых детей, ранее развелась, после чего решила снова пожениться.
Невероятная роскошь и эмоции. Красочная свадьба Сергея Семака в Италии
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи