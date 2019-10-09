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«Счастливый день». Семак выложил семейное фото со свадьбы

11:39
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил семейное фото со своей свадьбы.

— О, счастливый день! — написал 43-летний специалист в Instagram.

Тренер вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак. Торжественная церемония прошла в Италии на озере Комо. Пара, воспитывающая семерых детей, ранее развелась, после чего решила снова пожениться.

Невероятная роскошь и эмоции. Красочная свадьба Сергея Семака в Италии

Oh, happy day???

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

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