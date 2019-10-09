«Счастливый день». Семак выложил семейное фото со свадьбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил семейное фото со своей свадьбы.

— О, счастливый день! — написал 43-летний специалист в Instagram.

Тренер вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак. Торжественная церемония прошла в Италии на озере Комо. Пара, воспитывающая семерых детей, ранее развелась, после чего решила снова пожениться.

Невероятная роскошь и эмоции. Красочная свадьба Сергея Семака в Италии