Сборная России поддержала Смолова, перенесшего операцию

Сборная России в Twitter поддержала нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который сегодня перенес операцию в Риме.

Футболиста прооперировали после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. 4 декабря игрок вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, полученной в матче с «Динамо» в середине ноября.

«Возвращайся скорее, Федя», — написала пресс-служба сборной.

Фёдор Смолов успешно прооперирован в Риме.



Нападающему сборной России и «Локомотива» была проведена плановая операция после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года.



Возвращайся скорее, Федя ?? pic.twitter.com/KVSwTPiUWw — Сборная России (@TeamRussia) December 3, 2020

В текущем сезоне 30-летний форвард провел 16 матчей за «Локо» и забил три гола. Контракт Смолова с московским клубом действует до 30 июня 2022 года.