Сандро Шварц: «Выход Варелы на матч со «Спартаком» не вызывает опасений»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура Тинькофф чемпионата России поделился ожиданиями от встрече.
— Мы готовились к схеме соперника 3-5-2, но готовы к тому, что «Спартак» может ее изменить, — отметил Шварц в эфире телеканала «Матч Премьер». — Что касается выхода Вырелы вместо Паршивлюка на правом фланге, то это не вызывает у меня опасений. Он провел хорошую тренировочную неделю. Мы ему доверяем, поэтому он сегодня в составе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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