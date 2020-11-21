РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сандро Шварц: «Выход Варелы на матч со «Спартаком» не вызывает опасений»

18:56
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 15-го тура Тинькофф чемпионата России поделился ожиданиями от встрече.

— Мы готовились к схеме соперника 3-5-2, но готовы к тому, что «Спартак» может ее изменить, — отметил Шварц в эфире телеканала «Матч Премьер». — Что касается выхода Вырелы вместо Паршивлюка на правом фланге, то это не вызывает у меня опасений. Он провел хорошую тренировочную неделю. Мы ему доверяем, поэтому он сегодня в составе.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир