Сандро Шварц: «Планируем играть интенсивно и максимум выложиться»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о тактике на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«Сегодня на поле у нас будет молодая команда, — сказал Шварц в эфире «Матч Премьер». — Мы планируем играть интенсивно и максимум выложиться.
Мы знаем, что «Локомотив» будет играть по схеме 4-4-2. Мы будем действовать по схеме 4-3-3, а при обороне она будет трансформироваться в схему 4-5-1».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.