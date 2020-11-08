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Сандро Шварц: «Хорошо, что так много забили»

21:58
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от первых матчей во главе московской команды.

— Вы стартовали в «Динамо» с трех побед с общим счетом 10:3. О таком, наверное, даже мечтать не могли?

— Мы не думали о девяти очках в трех матчах, шли от игры к игре. Очень хорошо, что так много забили. Мы много работаем над переходом от атаки к обороне, стараемся найти баланс между защитой и нападением, правильно играть без мяча. Базис у команды к моему приходу был очень хорош, команда находилась в хорошем состоянии. Девять очков в трех матчах — прекрасный результат. (Константин Алексеев)

Динамо — Локомотив

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