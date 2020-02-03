Самюэль Это`О: «Казалось, что «Анжи» будет бороться за победу в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий «Анжи» и «Барселоны» Самюэль Это`О вспомнил о времени, проведенном в махачкалинском клубе. Он выступал с 2011 по 2013 год.

— Последние новости, которые мне присылают друзья, связаны только с негативом: у клуба долги, его дальнейшее существование под угрозой, — цитируют камерунца «Известия». — Читая это, я даже чувствую грусть. Когда я переходил в «Анжи», у создателей проекта этого были большие планы — не на один-два года, а на десятилетия вперед. Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров. Мне казалось, «Анжи» пойдет по пути ПСЖ и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом... Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь «Анжи» для Дагестана значит очень и очень многое.

— Как думаете, Сулейман Керимов может вернуться в клуб?

— Этот вопрос надо задавать лично ему. Мы периодически общаемся, вспоминаем период совместной работы. Я понимаю, как он любит «Анжи», сколько вложил в него, как сильно любит свой родной край. Но я не знаю всех причин, по которым он покинул клуб. Хочется верить, что команда не потеряет профессиональный статус. Дагестанские болельщики этого не заслужили.