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Самошников счастлив, что принес победу «Рубину» дебютным мячом за команду

16:13
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Полузащитник «Рубина» Илья Самошников, признанный лучшим игроком матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0), поделился впечатлениями от матча.

— Эмоции хорошие, я не только забил гол, но и принес команде победу, — сказал в эфире «Матч Премьер» Самошников. — Мы заработали тяжелые три очка в тяжелых погодных условиях. Это важная победа для нас.

— Что было тяжелее всего?

— Было тяжело контролировать мяч, потому что в таких погодных условиях трудно контролировать мяч. Сверху лед, не понимаешь, посильнее отдать пас или послабее. Из-за этого не получались многие атаки.

— Гол кому-то посвящаете?

— Да, отцу.

Самошников забил единственный гол в матче, который стал для него дебютным в составе «Рубина».

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