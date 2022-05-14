Самедов: «Зенит» неоднозначный фаворит матча со «Спартаком»

Самедов заявил, что разница в классе между «Спартаком» и «Зенитом» не столь значительная.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» отметил, что разница в классе между командами не столь значительная.

«Надеюсь, что у «Спартака» получится реабилитироваться за последнее поражение от «Зенита», — цитирует Самедова РБК. -Понятно, что по турнирной таблице «Зенит» сильнее, чем «Спартак», но не думаю, что разница в уровне колоссальная. Состав московского «Спартака» позволяет демонстрировать хороший футбол.

«Зенит» неоднозначный фаворит матча, плюс «Спартаку» надо постараться подняться в турнирной таблице. «Зениту» нужно показать свою силу и продемонстрировать, что они являются единоличным флагманом нашего футбола, но посмотрим, получится ли".

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.



