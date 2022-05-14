«Ростов» — «Химки»: Полоз увеличил преимущество хозяев

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз увеличил преимущество своей команды в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 2:0.

Форвард отличился на 17-й минуте. За пять минут до этого Полоз сделал голевую передачу на Романа Тугарева, который открыл счет.

Полоз забил 14-й гол в сезоне-2021/22. Также на счету 30-летнего россиянина 3 результативных передачи в этом розыгрыше РПЛ.