"Самая дерьмовая игра". Антон Миранчук - о матче с "Арсеналом" в прошлом сезоне

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук во время прямого эфира Instagram-аккаунта движения болельщиков железнодорожников "UnitedSouth" назвал самым тяжелым выездом матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 с "Арсеналом" (0:2).

Отметим, что поражение "Локомотива" от "Арсенала" позволило "Зениту" досрочно стать чемпионом России.

– Самый тяжелый выезд в прошлом сезоне? Тульский "Арсенал". Это жесть какая-та. Игра была самая дерьмовая, какая могла только быть. Сам на себя не был похож. Стыдно, – сказал Антон Миранчук на встрече с фанатами "Локомотива".​

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