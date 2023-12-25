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Сегодня, 19:57

Салихова поделилась мнением о влиянии западных санкций на российский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о влиянии западных санкций на российский футбол.

«Эффект санкций в первую очередь сказался на «Ростове» и «Рубине» — клубах, которые умели находить таланты за относительно скромные деньги и хорошо продавать их. Таким клубам реально сломали хребет. Плюс транспортные неудобства. Это объективные причины. У ЦСКА недостаток игроков даже на стартовый состав, зато хорошие продажи на внутреннем рынке. У них было серебро и Кубок, так что спокойно можно взять тайм-аут на перестроение. «Спартак» обрел безлимитный бюджет на трансферы и длинную скамейку, соответственно. Что у них не так, почему при таком составе и многочисленных спотыканиях конкурентов они не заканчивают сезон даже вторыми, должны ответить Эшуорт и генеральный директор. Не помню, чтобы за последние пять лет конкуренты «Спартака» одновременно и так часто теряли очки, но все они выше в таблице, а «Спартак» не додавливал «Урал» или «Факел» в нужный момент», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-sankcii-slomali-khrebet-rostovu-i-rubinu-spartak-zhe-obryol-bezlimitnyi-byudzhet-na-transfery-318760/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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ФИФА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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