Руслан Нигматуллин: "Спартаку" нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин - о выступлении команды в завершившемся сезоне. Красно-белые заняли пятое место в чемпионате России.

— У "Спартака" нормальное финансовое положение, на результат, конечно, повлияла смена тренера, начался переходный период. Пятое место для красно-белых — неудовлетворительный итог, все ждут от этой команды большего. Совсем недавно произошли перестановки в руководстве "Спартака", менеджмент клуба — это очень важно, посмотрим, как это скажется на выступлении команды, - цитируют Нигматуллина "Известия". - Москвичам нужно прежде всего исчезнуть с обложек желтой прессы. Как только это произойдет, результаты должны резко улучшиться.

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