Глава Hypercube пообещал понятнее доносить идеи о реформах российского футбола до руководителей клубов

Глава Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о проблемах в общении с некоторыми клубами.

— Вы говорили, что была проблема с коммуникацией с клубами. Как планируете это решать?

— Мы понимаем, что важно заручиться поддержкой у всех клубов. Есть два способа. Первое — улучшить коммуникацию с клубами. В прошлый раз я не совсем верно представил им идею о матчах. Это была моя ошибка. Сейчас я подготовился лучше, постарался объяснить. Клубам нужно время, чтобы это понять.

А во-вторых, стоит вопрос о суммах и цифрах. Я сегодня говорил о том, что необходимо пригласить медиапартнеров, которые сделают заявление — сколько они готовы вкладывать в российский чемпионат. Мы хотим попросить, чтобы они дали 2 цифры — до «Юпитера» и после. Это будут разные цифры.

Отметим, что ранее Hypercube предлагала перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступала с предложением отменить лимит на легионеров.

Напомним, что действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.