Глава Hypercube пообещал понятнее доносить идеи о реформах российского футбола до руководителей клубов
Глава Hypercube Питер Нювенхюйс рассказал о проблемах в общении с некоторыми клубами.
— Вы говорили, что была проблема с коммуникацией с клубами. Как планируете это решать?
— Мы понимаем, что важно заручиться поддержкой у всех клубов. Есть два способа. Первое — улучшить коммуникацию с клубами. В прошлый раз я не совсем верно представил им идею о матчах. Это была моя ошибка. Сейчас я подготовился лучше, постарался объяснить. Клубам нужно время, чтобы это понять.
А во-вторых, стоит вопрос о суммах и цифрах. Я сегодня говорил о том, что необходимо пригласить медиапартнеров, которые сделают заявление — сколько они готовы вкладывать в российский чемпионат. Мы хотим попросить, чтобы они дали 2 цифры — до «Юпитера» и после. Это будут разные цифры.
Отметим, что ранее Hypercube предлагала перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступала с предложением отменить лимит на легионеров.
Напомним, что действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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