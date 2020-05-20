«Рубин» вернул легионеров в Казань чартером из Франкфурта

«Рубин» вернул в расположение клуба легионеров, покидавших Россию из-за пандемии коронавируса, сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, футболисты вернулись в Казань чартерным рейсом из немецкого Франкфурта. Сообщается, что стоимость перелета составила около 3 миллионов рублей. До Германии игроки добирались самостоятельно.

В расположение «Рубина» вернулись защитники Карл Старфельт (Швеция), Паблос Сантос (Бразилия, находился в Португалии), Силвие Бегич и Филип Уремович (оба — Хорватия), а также полузащитник Оливер Абильдгор (Дания) и нападающий Дарко Йевтич (Швейцария). Помимо них, в Казань также прилетел Стюарт Лик — физиотерапевт из Англии, ранее работавший с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в «Халле». Лик войдет в тренерский штаб Слуцкого. Сообщается, что грузины Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили будут добираться до Казани самостоятельно в связи с тем, что авиасообщение с Грузией закрыто.

Ранее правительство РФ сняло запрет на въезд иностранных спортсменов в страну. Клубы возвращают легионеров в свое расположение к возобновлению чемпионата России-2019/20, которое запланировано на 21 июня.